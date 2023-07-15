حريق مشمش القمامين ما زال مشتعلا عند الجهة الداخلية من وادي جهنم

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في عكار، أن حريق مشمش القمامين في وادي جهنم، ما زال مشتعلا عند الجهة الداخلية من الوادي، وكشف فريق من المستجيب الأول التابع لإتحاد بلديات جرد القيطع على الحريق وافاد بوجود نقاط مشتعلة بحاجة الى تدخل طوافة.

واصدر "درب عكار" مساء تقريرا اوليا عن الحريق جاء فيه": "في تمام الساعة 12:55 افيد عن اندلاع حريق في منطقة وادي جهنم بين بلدتي مشمش والقمامين، في منطقة منحدرة وشديدة الوعورة. وعلى الفور تم ابلاغ وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين الذي بادر للاتصال بقيادة الجيش والمجلس الاعلى للدفاع، وتم ارسال طوافتين للمساعدة في اخماد النيران. وعمل الدفاع المدني وصهاريج محلية من بلدية مشمش على تزويد بركة الطوافة بالمياه.

تدخل فريق درب عكار وفريق المستجيب الاول في اتحاد بلديات جرد القيطع كان محدوداً نظراً لوعورة المنطقة وخطر تساقط الصخور، واقتصرت المهام على التنسيق وتقديم تقارير عن الحالة العامة وتقييم الاضرار التي بلغت اكثر من 15 هكتاراً حتى الساعة 20:00 من تاريخه".