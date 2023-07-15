عناوين الصحف ليوم السبت 15 تموز 2023

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الأخبار

ـ خامس حاكم لمصرف لبنان كيف يخرج وأين يكون؟

ـ تفويض إسرائيلي لرام الله بـ«البطش» | السلطة تبدأ العمل: اعتقالاتٌ بالجملة

ـ اليمن| الجنوب في الكمّاشة السعودية - الإماراتية: صراع بلا قفّازات

ـ القائد يتمدد: عقود التراضي بأسعار الألعاب!

البناء

ـ تصاعد الرفض لقرار البرلمان الأوروبي في ملف النزوح… فرنجية وباسيل وخليل

ـ لودريان متأخر عن الاثنين رغم التأكيدات بسبب عدم وجود مبادرة واضحة للحوار

ـ بحشد شعبي وعلمائي وإعلامي‪..‬ الجنوب وحزب الله يشيّعان الشيخ النابلسي… أحد مؤسسي المقاومة

الجمهورية

ـ إستنكار عارم للقرار الأوروبي

ـ هكذا «طُويت» السيناريوهات الخاصة بالترسيم البري؟!

ـ شركة SAVARO وملف إنفجار مرفأ بيروت(1)

ـ الموسم السياحي انطلق بزخم والأرقام تتحدث

ـ بيروت تستضيف مؤتمرالذكاء الاصطناعي

اللواء

ـ مضبطة اتهام فرنسية تسبق لودريان: استقراركم خادع وسوريا «دولة مخدرات»!

ـ الراعي يصعِّد.. ولقاء ثلاثي في الناقورة الإثنين وعون أمام التفتيش

ـ حمية يغادر حفل قصر الصنوبر: ما جرى خرق للسيادة وإهانة

ـ الاحتلال يقمع مسيرات ضد الاستيطان بالضفة

الديار

ـ قرار البرلمان الأوروبي وجد طريقه في التشتّت الداخلي... فهل يفتح لبنان باب الهجرة إلى أوروبا؟

ـ حاكمية المركزي إلى مفاجآت الأسبوع المقبل والدولار بين أيدي بلومبرغ

ـ معرض رشيد كرامي الدولي: أهملوه حتى قتلوه