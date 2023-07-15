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عناوين الصحف ليوم السبت 15 تموز 2023

15
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الأخبار

ـ خامس حاكم لمصرف لبنان كيف يخرج وأين يكون؟
ـ تفويض إسرائيلي لرام الله بـ«البطش» | السلطة تبدأ العمل: اعتقالاتٌ بالجملة
ـ اليمن| الجنوب في الكمّاشة السعودية - الإماراتية: صراع بلا قفّازات
ـ القائد يتمدد: عقود التراضي بأسعار الألعاب!

البناء
ـ تصاعد الرفض لقرار البرلمان الأوروبي في ملف النزوح… فرنجية وباسيل وخليل
ـ لودريان متأخر عن الاثنين رغم التأكيدات بسبب عدم وجود مبادرة واضحة للحوار
ـ بحشد شعبي وعلمائي وإعلامي‪..‬ الجنوب وحزب الله يشيّعان الشيخ النابلسي… أحد مؤسسي المقاومة

الجمهورية
ـ إستنكار عارم للقرار الأوروبي
ـ هكذا «طُويت» السيناريوهات الخاصة بالترسيم البري؟!
ـ شركة SAVARO وملف إنفجار مرفأ بيروت(1)
ـ الموسم السياحي انطلق بزخم والأرقام تتحدث
ـ بيروت تستضيف مؤتمرالذكاء الاصطناعي

اللواء
ـ مضبطة اتهام فرنسية تسبق لودريان: استقراركم خادع وسوريا «دولة مخدرات»!
ـ الراعي يصعِّد.. ولقاء ثلاثي في الناقورة الإثنين وعون أمام التفتيش
ـ حمية يغادر حفل قصر الصنوبر: ما جرى خرق للسيادة وإهانة
ـ الاحتلال يقمع مسيرات ضد الاستيطان بالضفة

الديار

ـ قرار البرلمان الأوروبي وجد طريقه في التشتّت الداخلي... فهل يفتح لبنان باب الهجرة إلى أوروبا؟
ـ حاكمية المركزي إلى مفاجآت الأسبوع المقبل والدولار بين أيدي بلومبرغ
ـ معرض رشيد كرامي الدولي: أهملوه حتى قتلوه

 

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