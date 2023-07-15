أسرار الصحف ليوم السبت 15 تموز 2023

A + A -

البناء

تعتقد مصادر غربية ان الحكومة الاسرائيلية التي وافقت في عام 2010 على الانسحاب من الجزء الشمالي من بلدة الغجر أخطأت بعدم تنفيذ قرار الانسحاب ومنحت حزب الله الفرصة للظهور بموقع المنتصر لأنه سوف ينجح بفرض الانسحاب عليها مهما استمرت المكابرة.



توقع مصدر نيابي ان يتحقق اجماع لبناني على التصدي لقرار البرلمان الأوروبي وسوف ينجح هذا الاجماع في التصدي للقرار الأوروبي وصولا لفتح مفاوضات تتزامن مع المتغيرات العربية والدولية حول سورية وصولا الى انتزاع قرارات معاكسة تتماشى مع تطلعات لبنان وسورية ولو بحد أدنى.

الجمهورية

ـ توقفّت مصادر متابعة أمام المواقف المتمسّكة باتفاق الطائف من أكثر من فريق سياسي ورأت فيها سحباً لتعديل النظام من التداول.

ـ قال ديبلوماسي إنّ التحدّي الأساس أمام المجموعة الخماسية هو في مدى إشراكها طهران في البحث عن المخرج الرئاسي في لبنان.

ـ تروي مصادر المعارضة أنّ وفدها النيابي وجد في زيارته الأخيرة لألمانيا تفهّماً في ملف النازحين السوريين، لكن قرار الإتحاد الأوروبي كان متّخذاً قبل الزيارة.

اللواء



فُهم أن سفيرة دولة معنية أرادت توجيه رسالة قاسية قبل عودة موفد بلادها الرئاسي في مناسبة وطنية كانت جامعة.



كشف مصدر مقرَّب أن زيارة رئيس تيار معروف لمرجعية روحية، عززت من فرصة تجدد الانفتاح على حزب بارز...



تموّل مؤسسات مالية دولية مشاريع إنمائية حيوية في عدد من المناطق خارج العاصمة، وتتولى جهات موظفة لديها بدفع الأموال اللازمة بعيداً عن القنوات الرسمية.