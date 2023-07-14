اليكم موعد العطلة القضائية

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" أن العطلة القضائية تبدأ اعتبارا من يوم غد السبت 15 تموز الجاري، بناء على قانون القضاء العدلي والتنظيم القضائي، وتمتد حتى 15 أيلول المقبل ضمنا، ويتوقف خلالها العمل في المحاكم على أن يتم النظر في الشكاوى والدعاوى الواردة خلالها من قبل القضاة المناوبين.

وتوزعت جداول بأعمال مناوبة القضاة في محاكم التمييز المدنية والجزائية، وفي النيابة العامة الإستئنافية والنيابة العامة العسكرية، إضافة الى قضاة التحقيق والقضاة المنفردين في عدلية بيروت والمحافظات كافة.

أما المحكمة العسكرية الدائمة، فتتابع جلسات المحاكمة فيها أربعة أيام في الأسبوع من الإثنين الى الخميس.