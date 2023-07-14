حسن خليل لوزير العدل: "شفت غادة عون بس ما شفت قاضي قدم سيكار لسلامة"!

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كتب الإقتصادي والناشط السياسي حسن خليل:

حضرة وزير العدل:

شفت غادة عون حضرت مؤتمر، بس ما شفت ان قضاة ما بيحضروا الى قصر العدل؟

واذا حضروا، بعدهم عم يحيلوا ويحققوا ويراجعوا ويأجلوا؟

ما شفتهم؟

ما شفت مدعي عام مالي لليوم ما لقى مرتكب واحد بالرغم من إفلاس الدولة والخزينة والمصارف،وخراب بيوت العالم؟

ما شفت؟

شفت غادة عون حضرت مؤتمر، وما شفت مجلس قضاء أعلى مجتمع عليها، وناسي كل فساد القضاء؟

ما شفت؟

ما شفت كيف قاضي حيتقاعد قريبا، بيجيب صحن سيجار لرياض سلامة، وقهوة، وبيدافع عنه أمام المحققة الفرنسية؟ ما شفت؟

لا يا ريس هنري.

ماري كلود نجم، ايضا تعرضت للهجوم، وللتهديد علنا. وشتمها على الشاشة، واستهزأ بها الكوميدي التلفزيوني، لأنها رفضت تعمل اللي عملته أنت.

صحيح غادة عون ما عندها موتوسيكلات ولا مسلحين بظهرها.

لكن عندها نحن، وامثالنا.

نحن اللي ما بنترك المظلومين ولا المقهورين، ولا القضاة الشرفاء مثل غادة عون وحدهم، وهناك العشرات مثلها.

ايتها القاضية الشريفة..

يكفي دليل..

يكفي ان يهاجمك وزراء فاشلين.

يكفي يتامر عليك سياسيين كبار.

يكفي يجتمع عليك قضاة باعوا ضمائرهم..

يكفي ان وسائل اعلام مأجورة تجعلك جزءا وساخة كتبة نشراتها..

ويكفي ان يهاجمك مقدمي برامج مضللة، فكاهية درامية..

يكفيك فخرا، ويكفينا دلائل، مجرد انهم اجتمعوا عليك..

أليست هذه دلائل انك على حق؟

نعم..

لو كنا وإياك، والشرفاء، نحارب وحدنا. يكفينا.

لا تكترثي..

سيذكرك التاريخ ان الاشرار هاجموك، والاغبياء صدقوا..بمن فيهم من تدافعين عنهم..

ونستمر..

يرون نهايتهم بعيدة..

ونراها قريبة..