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روحوا صيِّفوا..كلمتان تختصران المشهد السياسي اللبناني راهناً

14
JULY
2023
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مقدمة نشرة أخبار OTV المسائية:

روحوا صيِّفوا.
كلمتان تختصران المشهد السياسي اللبناني راهناً، وفق اوساط سياسية، تعليقاً على الحركة الخارجية والداخلية الدائرة حول الاستحقاق الرئاسي اللبناني هذه الايام.
فعلى الخط الخارجي، وفق تلك الاوساط، لا يزال التباين المستتر بين الدول الخمس المعنية بلبنان، هو الطاغي. فمن جهة، ثمَّة من يسعى الى انتخاب اي رئيس، ساعياً الى تأجيل البحث في المشكلات المطروحة، الى ما بعد الفراغ. اما في المقابل، فهناك من يطرح مواصفات، ويكرر ان تعامله مع اي رئيس مقبل، لن يكون الا انطلاقاً من التزامه بها.
وعلى الخط الداخلي، لا أمل في الوقت الراهن بالتوصل الى تسويات، وفق الاوساط نفسها، بفعل التمسك بالمواقف المعلنة، على رغم التواصل بشقيه، المستمر والمستجد، بين مختلف الاطراف. ففي مقابل فريق لا يزال يعلن ان مرشحه الوحيد هو سليمان فرنجية، وافرقاء يرفضون منطق الفرض، يطالب التيار الوطني الحر باحترام الميثاق وباختيار رئيس ذي توجه اصلاحي، بناء على خطوط عريضة لبرنامج واضح.
اما المشهد المالي، فأمام اهتزاز محتمل، اذا استمرت البهلوانيات السياسية المرتبطة بنهاية ولاية حاكم مصرف لبنان، مع انتفاء القدرة على تعيين بديل، ليبقى التمديد غير المباشر عبر بدعة استمرارية المرفق العام محور تداول بين اركان المنظومة.

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