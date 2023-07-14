المادّة 13 من قرار البرلمان الأوروبي تقضي على آمال عودة النازحين.يمنى الجميل: "نطالب الدولة بالتحرّك فوراً"

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غردت يمنى الجميل على تويتر:

"إنّ المادّة 13 من قرار البرلمان الأوروبي يشكّل مقدّمة لتوطين النازحين السوريين في لبنان، ويقضي على آمال عودتهم الآمنة والسليمة الفورية نظراً لخطورة الإستمرار بالوضع الحالي والأخطر من ذلك هو الصمت الرسمي وتمادي بعد الجهّات الداخلية بخلق أجواء إنتصارات وهميّة لبعض مواد هذا القرار التي أصبحت من دون جدوى بظلّ وجود المادّة 13 التي تعرّض لبنان لخطر الزوال في المستقبل القريب و نطالب الدولة بالتحرّك فوراً كما الأحزاب والجهّات الداخلية بالكفّ عن الدفاع عن هذا القرار كونه قرار متكامل لا يجزّأ، و نطالب حزبي الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية بتعليق عضويتهم في الEPP لحين التراجع عن هذا القرار"