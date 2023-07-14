وديع عقل: الحبل على الجرار حتى تحرير البلاد من الفاسدين والمتواطئن وحماتهم!

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غرد عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر تويتر:

"للمرة الثانية في شهرين، القاضية غادة عون تتعرض للإضطهاد تزامناً مع وجود محققين وقضاة اوروبيين ووفد Eurojust في لبنان. وللعلم، كل قرارات غادة عون صار تثبيتها بالتحقيقات الأوروبية! سقطة جديدة لوزير العدل هنري خوري، بطلبه معاقبة القاضية الشجاعة #غادة_عون التي "لا تقبل هدايا" ولا تتلقى أوامر سياسيين! ولا تستجدي ترقية في "تشكيلات"! بسيطة، الأيام تغيرت، الأوادم محلياً ودولياً معنا، ومافيا الفساد الى إنهيار. والدليل، بالأمس القريب، قرأنا أسماء #رياض_سلامة ونجيب ميقاتي في قرار البرلمان الأوروبي! وقبلهما مذكرات التوقيف الدولية والآتي عقوبات على معرقلي التحقيقات... والحبل على الجرار... حتى تحرير البلاد من الفاسدين والمتواطئن وحماتهم!"