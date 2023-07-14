living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وديع عقل: الحبل على الجرار حتى تحرير البلاد من الفاسدين والمتواطئن وحماتهم!

14
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غرد عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر تويتر:

"للمرة الثانية في شهرين، القاضية غادة عون تتعرض للإضطهاد تزامناً مع وجود محققين وقضاة اوروبيين ووفد Eurojust في لبنان. وللعلم، كل قرارات غادة عون صار تثبيتها بالتحقيقات الأوروبية! سقطة جديدة لوزير العدل هنري خوري، بطلبه معاقبة القاضية الشجاعة #غادة_عون التي "لا تقبل هدايا" ولا تتلقى أوامر سياسيين! ولا تستجدي ترقية في "تشكيلات"! بسيطة، الأيام تغيرت، الأوادم محلياً ودولياً معنا، ومافيا الفساد الى إنهيار. والدليل، بالأمس القريب، قرأنا أسماء #رياض_سلامة ونجيب ميقاتي في قرار البرلمان الأوروبي! وقبلهما مذكرات التوقيف الدولية والآتي عقوبات على معرقلي التحقيقات... والحبل على الجرار... حتى تحرير البلاد من الفاسدين والمتواطئن وحماتهم!"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   