البيسري زار مقر اليونيفيل في الناقورة واثنى على التعاون والدعم للبنان

A + A -

زار المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري قبل ظهر اليوم، المقر العام لقوة الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان في الناقورة، واجتمع مع قائد اليونيفيل الجنرال ارولدو لاثارو، حيث استعرضا الوضع العام في المنطقة لا سيما في جنوب لبنان، في ضوء المهمات الرئيسية التي تقوم بها القوات الدولية في الحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة تنفيذا للقرار 1701، وعشية المناقشات الجارية في مجلس الامن للتجديد لمهمة اليونيفيل.



كما واثنى البيسري على "الدعم الدائم الذي تقدمه قيادة قوات الامم المتحدة للبنان وشعبه، والتعاون المستمر بينها وبين المديرية العامة للامن العام".



ثم تفقد البيسري مركز امن عام الناقورة الحدودي، حيث التقى رئيس المركز وضباطه، واطلع على الاجراءات الميدانية، واعطى توجيهاته اللازمة، منوها ب"عمل المركز واداء العسكريين".