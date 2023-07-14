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قوى الامن: توقيف احد افراد عصابة سرقت أحد المنازل في تعلبايا

14
JULY
2023
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم والحد منها، وبعد أن تعرض أحد المنازل في بلدة تعلبايا خلال شهر أيار من هذا العام للسرقة بطريقة احترافية من قبل مجهولين، حيث قاموا بسرقة كمية من المجوهرات، وأسلحة صيد، وسلاح حربي، وقدرت قيمة المسروقات بحوالى /10،000/ دولارٍ أميركي.
 
نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، حامت الشبهات حول المدعو م. م. د. (مواليد عام 1986، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق في جرائم السرقة، وتعاطي المخدرات.
 
بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، داهمت قوة من المفرزة مكان تواجده في بلدة تعلبايا. ولدى محاولته الفرار، تم توقيفه بعد إطلاق النار تحذيرا من قبل أحد عناصر القوة لإجباره على الامتثال.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وأنه أقدم على السرقة بالاشتراك مع شخصين مجهولين يعملان لدى أحد تجار المخدرات من بلدة حورتعلا وبتحريض منه، وذلك لقاء استبدال المسروقات بالمخدرات.

أودع الموقوف القضاء المختص بناء على إشارته، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".
 

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