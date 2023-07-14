نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع عزت بالنابلسي : تميز بدعواته الدائمة الى تعزيز الشراكة الوطنية والعيش الواحد

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تقدم مجلس نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع، في بيان، من الزميل نائب النقيب بهاء النابلسي بأحر التعازي والمواساة لوفاة والده العلامة الشيخ عفيف النابلسي، هذه القامة العلمية المتميزة المشهود لها في مواقفها الوطنية الصلبة والشجاعة لا سيما في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، حيث كان له الدور المؤثر في قيادة الحراك الشعبي ضد الغزاة عقب الاجتياح عام 1982 ومن جهة ثانية تميز رئيس هيئة علماء جبل عامل في دعواته الدائمة الى ضرورة تعزيز الشراكة الوطنية والعيش الواحد بين جميع اللبنانيين”.

وختم :”نجدد التعزية والمواساة للزميل نائب النقيب ولاسرة الفقيد الراحل، سائلين الله ان يتغمده بواسع رحمته”.