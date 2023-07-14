"تمدد لألسنة النيران بسرعة"... وتحرّك لوزير البيئة

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اندلع حريق في خراج بلدتي مشمش والقمامين في منطقة وادي جهنم اسفل جبل القلة، وتحديدا على جزء من درب الجبل اللبناني. وقد تمددت السنة النيران بسرعة بفعل المنحدرات الحادة مع ارتفاع مؤشر خطر الحرائق.

وأجرى وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين سلسلة اتصالات شملت قائد الجيش العماد جوزاف عون والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع العميد الركن محمد المصطفى والمدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، لاطلاعهم على حجم الحريق والحاجة للدعم السريع واستقدام طوافات للمساندة.

هذا ويتعذر تدخل الفرق الارضية بسبب وعورة الموقع وخطر انزلاق الصخور بفعل الحرارة.