الى الرعايا العرب والأجانب... بيانٌ هامّ من الأمن العام!

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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام بيانٌ جاء، "إلحاقاً لتعميمها السابق، تعلن المديرية العامة للأمن العام مباشرة العمل بشعبة التسويات للعرب والأجانب المخالفين الراغبين بتسوية أوضاعهم قبل المغادرة لدى دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي مباشرة، وذلك اعتبارا من تاريخ 10/07/2023 الساعة الثامنة صباحاً".



وأضاف، "على الرعايا العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة الراغبين بتسوية أوضاعهم لدى الشعبة المذكورة، التواجد في المطار قبل أربع ساعات من موعد المغادرة على الأقل، لإجراء التسوية وتسديد الرسوم المتوجبة وبدل خدمات مأجورة، وذلك لدى شعبة التسويات المتمركزة في قاعة الوصول الخارجية المخصصة قبل الدخول إلى قاعة المسافرين".



وتابع، "للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت: www.general-security.gov.lb أو مراجعة Call Center على الرقم 1717".