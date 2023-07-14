تكريم اللواء صليبا من قبل جمعية "جاد"

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لبّى المدير العامّ لأمن الدّولة اللواء طوني صليبا دعوة جمعيّة "جاد"، في مركزها في جبيل، حيث كانت كلمات لرئيس الجمعيّة الأستاذ جوزف حوّاط شكر فيها اللواء صليبا على دعمه الدائم للجمعية في مكافحة المخدّرات، وأعلن إطلاق حملة متجددة لمكافحة المخدرات وسلّمه درعاً تقديريّاً للمناسبة, كذلك ألقى الاستاذ مارون الخولي كلمة ترحيبية باسم الجمعيّة شرح خلالها خطتهم ومشاريعهم المستقبلية في لبنان،

وكانت كلمة لرئيس رابطة مخاتير كسروان السيد ميشال جبران، شكر فيها المديريّة العامّة لأمن الدّولة وعلى رأسها اللواء صليبا، على جهودهم الدّائمة في مكافحة الجريمة في لبنان.

في الختام، شكر اللواء صليبا جمعيّة "جاد" على مبادرتها، واعداً القيّمين عليها بتعاونٍ دائمٍ في مكافحة المخدّرات، متوجّهاً إلى العائلات اللبنانيّة بضرورة التنبّه لأبنائهم من مخاطر التورّط في آفة المخدّرات، وتابع معتبراً أنّ المديريّة العامّة لأمن الدّولة مستمرة في حربها ضد مافيات المخدّرات في لبنان.