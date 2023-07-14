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بالأرقام- رقم قياسي جديد في عدد الوافدين إلى لبنان!

14
JULY
2023
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كشف رئيس نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود عن وصول 110 رحلات يومياً “إلى مطار بيروت الدولي، من ضمنها رحلات إضافية”، مشيراً الى أن “شركة “الميدل إيست” وشركات الطيران الأجنبية نظّمت رحلات إضافية خلال تموز وآب”.

وإذ لفت عبود الى انه “في الأيام العادية، يستقبل المطار بحدود 90 الى 95 طائرة”، أكد ان “أعداد الوافدين والرحلات إلى مطار بيروت سترتفع إذ جرت العادة ان ترتفع وتيرة الحركة في المطار خلال تموز وآب”.

وأعلن إنه “خلال حزيران الماضي بلغ عدد الوافدين الى مطار بيروت 430 ألف شخص، وسط توقعات بوصول عدد الوافدين الى 1.8 مليون شخص خلال الصيف، لا سيما ان وتيرة حركة الوافدين ترتفع في آب وتزداد حركة الرحلات الإضافية بنسبة 25%”.

وقال عبود: “ان أعداد الوافدين الى مطار بيروت كبيرة جداً وقد قامت السلطات المعنية باتخاذ جميع التدابير ورفع عدد الموظفين وتأمين الفيول لإستيعاب الزحمة”. وتمنى ان “يبقى مطار بيروت محافظاً على جهوزيته، اذ يشهد لبنان موسم سياحي واعد حيث من المتوقع أن يشكّل السياح العرب والأجانب نسبة تراوح بين 30% او 35% من مجموع الوافدين”.

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