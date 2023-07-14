"ما يحصل معي اضطهاد واضح".. القاضية عون: خافوا الله!

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غردت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر “تويتر”، قائلةً: “وزير العدل بيحولني على التفتيش لاني سافرت وما اخدت اذن لاحضر مؤتمر.. من ايمتى حضور مؤتمر بدو اذن.. ما يحصل معي اضطهاد واضح. يا اوادم انا بوكرا بترك القضاء بس، الشعب المسكين بدو يبقى تحت رحمة القضاء والقدر.. رئيس النادي بيحكي مرتين على التلفزيون وبيتهجم على الوزير وغلى ولا من يحاسب”.

واضافت القاضية عون في تغريدة ثانية “اسواء من هيك وضع ما في .الى متى ؟.الى متى اضطهاد القاضي الوحيد الحامل لواء المظلومين والمقهورين ضد مافيا اكلت الاخضر واليابس .خافوا الله”.