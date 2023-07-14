ابي رميا: المبادرة الفرنسية لن تكون بمعزل عن دعم اللجنة الخماسية.. وفرنسا لا تريد تحمل وزر فشل اللبنانيين

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أكد النائب سيمون ابي رميا ان طرح الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في الملف الرئاسي سيتبلور بعد مشاركته للمرة الاولى في اجتماع اللجنة الخماسية الاثنين في الدوحة وأن فرنسا لن تقوم بأي مبادرة لا تلاقي دعم الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية لافتًا الى أن الفرنسيين لم يضعوا أي خيار رئاسي جانبا.

وكشف ابي رميا في حديث للmtv ان لودريان لن يعود الى بيروت قبل 24 تموز وأن فريقا ضمن خلية الأزمة الفرنسية نصح لودريان بعدم زيارة لبنان حاليا نظرا الى التوجس من تحميل الفرنسيين وزر فشل اللبنانيين.



وعبّر ابي رميا من جهة أخرى عن تأييده لطاولة حوار منتجة تؤدي الى انتخاب رئيس من دون الدخول في تفاصيل تتطلب وقتا طويلا كالسلة المتكاملة واللامركزية الادارية والاستراتيجية الدفاعية. ولفت الى أن التوجه هو لعقد طاولة حوار برعاية فرنسية رغم عدم وضوح اجوبة البعض حول قبول المشاركة في الحوار من عدمه وسلبية البعض الآخر تجاه الحوار. وردا على سؤال أكد ابي رميا ان التيار الوطني الحر هو من دعاة الحوار لكن للأسف حتى هذه اللحظة لم يحدد اي موعد لأي طاولة حوار ولا اي مكان لانعقادها او جدول أعمالها