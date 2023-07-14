living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ابي رميا: المبادرة الفرنسية لن تكون بمعزل عن دعم اللجنة الخماسية.. وفرنسا لا تريد تحمل وزر فشل اللبنانيين

14
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد النائب سيمون ابي رميا ان طرح الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في الملف الرئاسي سيتبلور بعد مشاركته للمرة الاولى في اجتماع اللجنة الخماسية الاثنين في الدوحة وأن فرنسا لن تقوم بأي مبادرة لا تلاقي دعم الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية لافتًا الى أن الفرنسيين لم يضعوا أي خيار رئاسي جانبا.

وكشف ابي رميا في حديث للmtv ان لودريان لن يعود الى بيروت قبل 24 تموز وأن فريقا ضمن خلية الأزمة الفرنسية نصح لودريان بعدم زيارة لبنان حاليا نظرا الى التوجس من تحميل الفرنسيين وزر فشل اللبنانيين.

وعبّر ابي رميا من جهة أخرى عن تأييده لطاولة حوار منتجة تؤدي الى انتخاب رئيس من دون الدخول في تفاصيل تتطلب وقتا طويلا كالسلة المتكاملة واللامركزية الادارية والاستراتيجية الدفاعية. ولفت الى أن التوجه هو لعقد طاولة حوار برعاية فرنسية رغم عدم وضوح اجوبة البعض حول قبول المشاركة في الحوار من عدمه وسلبية البعض الآخر تجاه الحوار. وردا على سؤال أكد ابي رميا ان التيار الوطني الحر هو من دعاة الحوار لكن للأسف حتى هذه اللحظة لم يحدد اي موعد لأي طاولة حوار ولا اي مكان لانعقادها او جدول أعمالها

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   