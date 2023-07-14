بيان رسمي إيطالي يدعم حرفوش.. "يواجه القمع السياسي والقضائي بسبب مكافحته الفساد"

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نشرت النائبة في البرلمان الايطالي Naike Gruppioni بياناً عن اللقاء الذي عقد في قاعة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الايطالي بين صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش وعدد من النواب الايطاليين.

وذكرت النائبة الايطالية أن "هدف اللقاء هو الاستماع لعمر حرفوش الذي يواجه القمع السياسي والقضائي بسبب مكافحته للفساد في لبنان".

ولفتت إلى أن "حرفوش ذكر في اللجنة أنه كان واجه مخططاً منظم وغير عادل يهدف إلى اعتقاله، ولهذا طلب من المفوضية والاتحاد الأوروبي التدخل لإلغاء مذكرة القاء القبض عليه، معتبرا أن التهمة الشخصية ضده من قبل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لم تسمح له بالدفاع عن نفسه وفق القانون، خاصة وأن مضمون القضية مدني وليس جنائي، خصوصًا وأن الاتهامات السخيفة، أن يكون على اتصال بإسرائيليين أو يهود تحت سقف البرلمان الأوروبي. هذه الاتهامات بحسب النائبة الايطالية هي إهانة حقيقية للاتحاد الأوروبي لأنه المكان الوحيد الذي يمكن أن تلتقي فيه كل الجنسيات والأديان، مؤكدة ضرورة أن ندافع عن حرية التعبير في كل مكان، حتى في لبنان المجاور".

وأشارت إلى أن حرفوش دعا المفوضية إلى تعزيز عقوبات الاتحاد الأوروبي لجميع السياسيين والقضاة المتورطين في قضايا فساد خطيرة في لبنان. كما ستطرح مسألة العقوبات على طاولة الاتحاد الأوروبي في أيلول المقبل للتصويت والموافقة على هذه المبادرة.

كما استنكر حرفوش وفق بيان النائبة الايطالية، "الجرائم التي ارتكبها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقدم شرحاً لبرنامجه القائم على التغلب على النموذج المؤسساتي.