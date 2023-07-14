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"حاول قتل أحد عناصر شعبة المعلومات".... أحد أخطر المطلوبين بقبضة "الأمن"!

14
JULY
2023
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بلاغٌ جاء فيه، "نتيجة المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين ولاسيما الخطرين منهم وتحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم، وضعت قائمة بعدد كبير منهم، وكَلَّفَت القطعات المعنية للعمل على توقيف أحد أهم الخطرين، ويدعى: ح. ص. (من مواليد عام 1973، لبناني)".

وأضاف، "هو مطلوب للقضاء بموجب مذكَّرَتَيْ توقيف وبلاغَيْ بحث، وتحرٍّ بجرائم إطلاق نار، ومحاولة قتل وأسلحة، ومن أصحاب السوابق الجرمية بقضايا قتل، سلب، سرقة، إطلاق نار، مخدّرات، تهديد، تأليف عصابة إرهابية، تزييف عملة وترويجها وغيرها".

وتابع، "كما يقوم بترهيب المواطنين، ويطلق النار لتخويفهم، ويفرض الخوات عليهم في منطقة الضاحية، ويُعتَبَر من المطلوبين الخطرين والمسلَّحين بصورة مستمرّة، وقد تمّ توقيفه لمدة 13 عامًا بجرم القتل".

وتجدر الإشارة إلى أنه، "تجرّأ على إطلاق النار باتجاه عناصر من مؤسسات أمنية مختلفة لعدة مرات ورمي قذائف صاروخية باتجاههم، وآخرها محاولة قتل أحد عناصر شعبة المعلومات بتاريخ 12-6- 2023 في محلة الكولا عن طريق إطلاق النار عليه وإصابته بطلقتين في بطنه".

وأشار إلى أنه، "بتاريخ 7-7- 2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوة الخاصة في شعبة المعلومات من تنفيذ عملية خاطفة في محلة طريق المطار، أدت إلى توقيفه على متن دراجة آلية دون لوحات، وضُبِطَ بحوزته مسدس حربي، 3 مماشط، 23 طلقة صالحة للاستعمال، وكمية من المخدرات".

وبالتحقيق معه، "اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إطلاق النار وإرهاب المواطنين لابتزازهم، كما اعترف بتعاطي المخدرات".

ووفق البلاغ، "أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، ولذلك وبناءً على إشارة القضاء، تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّته التوجه إلى فرع معلومات بيروت الكائن في مبنى ثكنة إميل الحلو للإدلاء بإفاداتهم، أو الاتصال على الرقم 01-307728 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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