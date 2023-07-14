طرابلسي رداً على "النهار": الخبر عار عن الصحة وملف عابا في يد القضاء

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صدر عن النائب القسيس إدكار طرابلسي ما يلي: "رداً على ما ورد في صحيفة "النهار" الغرّاء، بتاريخ 13/7/2023، التي ما تعوّدت إلا على نشر الحقيقة كاملة، تفاجأنا بخبر يتناول القسيس إدكار طرابلسي وعن خلاف، له طابع سياسي، بينه وبين أفراد من الكنيسة المعمدانية في عابا، وبأنه استعان بأمن الدولة وأُقفلت الكنيسة".

وأضاف: "يهم القسيس طرابلسي أن يؤكد أن هذا الخبر عار عن الصحة والملف بات بعهدة القضاء والخلاف لا طابع سياسي له بل يتعلق بأمور إدارية ومسلكية، واحتراما للقضاء، نكتفي بهذا الرد، على أننا سنقاضي أي فرد أو وجهة تتناولنا زوراً لا سيما في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

فاقتضى التوضيح.