بيانٌ هامّ من "الاتصالات"

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صدر عن وزارة الاتصالات بيان جاء فيه، "بعد أن تمّت مزايدة تلزيم قطاع البريد، وبعد أن فضّت العروض بتاريخ 12/7/2023، تقدّم عارض واحد وهو الائتلاف ما بين شركتي Merit Invest وColis Privé France التابعة لمجموعة CMA CGM".



وأضاف, "بعد تدقيق المستندات المقدمة تبيّن أنها مطابقة لدفتر الشروط والمستندات التابعة له، وبالتالي فإن العارض الوحيد هو العارض الفائز المؤقت".



وتابع, "مع العلم بأن وزير الاتصالات المهندس جوني القرم أصدر القرار رقم 405/ أ تاريخ 13/7/2023 اللازم والمسمّى قرار تجميد استنادا لقانون الشراء العام".