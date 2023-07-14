موجة حرّ تضرب لبنان والحرارة الى الـ40 درجة!

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تستمر موجة الحر التي تضرب لبنان مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية بحوالي ٤ - ٥ درجات نتيجة كتل حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية وتقترب من عتبة الأربعين درجة بقاعاً (أوسط وشمالي) مع التذكير ان الرطوبة السطحية ساحلا تزيد من الشعور بالحرّ، مع الاشارة أن كل الشائعات عن أن هذه الموجة غير مسبوقة عارية عن الصحة.

تفاصيل طقس اليوم الجمعة:

١- الحرارة: تتراوح بين ٢٦ و٣٦ ساحلا وبين ١٩ و٤٠ بقاعاً وبين ٢٢ و٣٢ على الـ ١٠٠٠ متر

٢- الجو: مشمس

٣- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٤٠ و٦٥٪

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة

طقس اليومين المقبلين:

- السبت: مشمس والحرارة تنخفض قليلاً فيما ترتفع الرطوبة السطحية وتتراوح بين ٢٦ و٣٤ ساحلا وبين ٢٠ و٤٠ بقاعاً وبين ٢٢ و٣٢ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

- الاحد: مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٦ و٣٤ ساحلا وبين ٢٢ و٣٨ بقاعاً وبين ٢٢ و٣٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.