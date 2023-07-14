الامتحانات الرّسمية: غشّ وتسريب للأسئلة؟!

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اختُتمت أمس الامتحانات الرّسمية للشهادة الثانوية، المراقبة في الامتحانات لم تكن بخير. في اليوم الأول، “سُرّبت المسابقة الثالثة خلال وقت إجراء المسابقة الأولى”، بحسب ما تؤكّد رئيسة جهاز التفتيش التربوي فاتن جمعة، التي أشارت لـ”الأخبار”، إلى “التواصل مع وزير التربية والمدير العام لملاحقة من عمدوا إلى تسريب المسابقة لحلّها، وإيصال الأجوبة إلى أشخاص معيّنين في المراكز”.

ويشير أحد المراقبين العامين إلى جوّ عام بين عدد كبير من المراقبين بـ”أنّ التلامذة حرام وعلينا مساعدتهم”، مشيراً إلى أن إحدى المراقبات اشتكت لدى رئيس المركز على المراقب العام لأنّه لا يسمح بالغش! واستغرب رئيس أحد مراكز الامتحانات “عدم اهتمام الأساتذة بالعقوبات التي يمكن أن تلحق بهم بعد تحذيرهم من وجود كاميرات”.