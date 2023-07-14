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عناوين الصحف ليوم الجمعة 14 تموز 2023

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الأخبار: الحوار الرئاسي في المجلس ولا وساطات حول الحدود البرية

«الأخبار» في جنين: بيت المقاومين

سلامة يتعمدّ إعادة العتمة

 

 

الديار: رد فعل هزيل على «صلافة» البرلمان الاوروبي وتوطين النازحين على «قدم وساق»
الشروط المسبقة تعرقل زيارة لودريان الثانية وتهدد طاولة الحوار
اقرار اسرائيلي بتحكم نصرالله بقواعد اللعبة... منصوري يطرح الاثنين «خارطة طريق»

 

 

 

نداء الوطن: تسوية هوكشتاين لم تمرّ: خيَم "حزب الله" مقابل الجدار الحدودي
"قلق" أميركي ودولي على الجنوب وإسرائيل تهدّد: "وقت نصرالله آتٍ"!

 

 

 

اللواء: مصرف لبنان يدخل الإثنين المرحلة الإنتقالية.. ومهمة لودريان مهدَّدة!
«تغريدات كلامية» بمواجهة القرار الأوروبي.. وفرنجية محور تجدُّد الحوار بين الحزب وباسيل

 

 


البناء: الإعلام في الكيان: نجح السيد نصرالله بفرض معادلة كاريش على البر ولا خيار إلا التراجع قرار البرلمان الأوروبي ببقاء اللاجئين بخلفية عنصرية لمنع اللاجئين من التوجّه الى أوروبا حردان: للحوار مع سورية.. والفراغ لفرض الفدراليات… والرئيس السيادي لا يفرّط بالمقاومة

 

 


النهار: أزمة الحاكمية إلى تفاقم ولا مخرج بعد!

 

 

 

الجمهورية: ما بعد حوار لودريان ليس كما قبله
باسيل: ما قلناه لا يقال في الإعلام

 

 


l'orient le jour: Les six enjeux de l’après-Salamé

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