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أسرار الصحف ليوم الجمعة 14 تموز 2023

14
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
قالت مصادر نيابية إن انعقاد جلسة انتخابية جديدة لن يحمل التصويت ذاته لصالح المرشح جهاد أزعور، لأن طرفين كبيرين من الذين صوتوا لصالحه يعتبرون أن التصويت أدى وظيفته لجهة التوازن اللازم لفتح الحوار وأن المضي بالتصويت له من باب التحدي يعطّل الحوار، بينما قد لا يبقى في خانة التصويت له إلا الذين يرفضون الحوار.


خفايا
قال خبراء عسكريون في كيان الاحتلال خلال تقييم خطاب السيد حسن نصرالله إن ما يجري في الحدود البرية هو امتداد لمعادلة كاريش البحرية، مع فارق أن معادلة البر أفضل لصالح لبنان، لأن الحدود مرسمة وإلزام «إسرائيل» بالانسحاب يملك مشروعية أقوى وحتى مزارع شبعا تقول المراسلات الإسرائيلية للأمم المتحدة انها لا تعارض لبنانيتها، لكنها تتبع للقرار 242 الخاص بالجولان.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
تعاني عملة دولية محركة الاقتصاد العالمي من صعوبات بنيوية في مصارف البلد الأم، وفي ظل الاتفاقات الخطيرة على الحرب في أوكرانيا .

 

غمز
ضرب حزب بارز عصفورين بحجر واحد عندما أعلن رفضه إجراء التعيينات في المراكزالشاغرة: الأول إعادة الروح إلى التفاهم مع حليف، والثاني ابعاد مرشح غير مقبول في مركز الحاكمية..

 

لغز
لا يستبعد دبلوماسي لبناني رفيع أن يتحول القرار الأوروبي حول إبقاء النازحين السوريين في لبنان مادة تجاذب جديدة بين مسؤول كبير وخصومه.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يتردّد أنّ بعض المصارف بدأت عمليات شراء للدولار بشكل منظّم وكثيف، ومنسّق في ما بينها، الأمر الذي سيؤدي تباعاً إلى جفاف في العملة الصعبة ويدفع بسعر صرف الدولار إلى الارتفاع مجدداً. وسيكون هذه المرة بلا سقف لعجز وزارة المالية ومصرف لبنان عن التدخل للجم الدولار.

 

تقول المعلومات إنّ عودة المسؤول الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت بعد زيارته إسرائيل، لا تزال واردة.

 

يقال إنّ البحث في ملف ترسيم الحدود انطلق من جانب القوة الدولية (اليونيفيل) من باب العمل على خفض التوتر الحدودي ومعالجة النقاط الخلافية الواقعة على الخطّ الأزرق.

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