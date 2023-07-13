تلف كمية من المخدرات المضبوطة من قبل مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في زحلة

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أتلف مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في زحلة بتاريخ 13-7-2023 كميات من المخدرات المضبوطة لديه، وذلك في مكب ضهر البيدر، بناءً على إشارة القضاء المختص، وبحضور كل من: النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، رئيس قسم المباحث الجنائية العامة العميد إيلي كلاس، رئيس مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في زحلة المقدم إلياس شلهوب، الرائد قاسم صفوان أحد ضباط شعبة العلاقات العامة، رئيس قلم النيابة العامة التمييزية شارل أبو خير، وعدد من ضباط ورتباء المكتب.



أما المخدرات المضبوطة التي تم تلفها فهي على الشكل التالي:

-/688،919/ كلغ قائم حشيشة.

-/18,858/ كلغ قائم كوكايين.

-/4,285,934/ حبة كبتاغون.

-/483,641/ كلغ ماريجوانا.

-/533/ حبة مخدرة مختلفة الأنواع.

-/146،800/ ليتر مواد سائلة مختلفة.

-/967،235/ كلغ بودرة مختلفة مجهولة.