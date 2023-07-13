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انها حكاية لبنان في عهد الفراغ

13
JULY
2023
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مقدمة نشرة أخبار OTV المسائية:

فلنتذكر معاً شريط الأحداث بين زيارتي جان ايف لودريان السابقة والمرتقبة.
بداية، اثيرت فضيحة اخفاء التقرير الأولي للتدقيق الجنائي، الذي سمَّته وزارة المال مسودة، ولم تجد داعياً لإطلاع الرأي العام عليه.
بعدها، قامت الدنيا ولم تقعد، بفعل المزايدات على خلفية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قضى بإنشاء هيئة سميت بالمستقلة، للمساعدة في كشف مصير المخطوفين في الحرب السورية التي اندلعت عام 2011.
الحدث التالي، كان مأساة القرنة السوداء، وسقوط ضحيتين بفعل النزاع القديم حول المشاعات بين بشري وبقاعصفرين.
في غضون ذلك، اثيرت ضجة حول محاولة التسويق لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان او التمديد لرياض سلامة، انطلاقاً من بيان نوابه، ومروراً بجس النبض حول تعيينات المجلس العسكري.
بعد ذلك، انشغل الرأي العام، بالتصرف الوحشي في إحدى الحضانات.
وفي الموازاة، افتعل البعض قضية حريات عامة رداً على قرار قضائي واضح في شأن تحريض ممنهج ضد مجموعة سياسية كاملة.
ومنذ يومين يدور الحديث حول عودة الحرارة الى الخطوط بين التيار الوطني الحر وحزب الله.
اما اليوم، فمحور النقاش، قرار البرلمان الاوروبي حول النزوح السوري والفساد.
وفي انتظار عودة موفد الرئيس الفرنسي، من يدري كم من ملف سيطفو على السطح، ليستقطب الاضواء مدة معينة، ثم يفسح في المجال امام ملف آخر، من دون ان تُحسم نتائج او تداعيات الذي سبق.
انها حكاية لبنان في عهد الفراغ. الفراغ الشامل والكامل، الا للفنادق والمقاهي والمقاعد في الحفلات، في اشارة شبه وحيدة الى ارادة الحياة.

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