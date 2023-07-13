هذا موعد استجواب الموقوفتين بقضية الحضانة

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تمّ تعيين جلسة لاستجواب الموقوفتين بقضية تعنيف الأطفال في حضانة GARDEREVE في 18 تموز الحالي.

وكانت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون قد حوّلت الموقوفتين في القضية، صاحبة حضانة GARDEREVE وإحدى المربيات وهي جيني حلو الخوري إلى قاضي التحقيق بعد أن إدّعت على المعتدية جيني حلو بجناية محاولة قتل، حيث لفتت في قرار التحويل إلى قاضي التحقيق إلى أن “محاولة إطعام الطفلة بالقوة وهي نائمة والضغط على فمها كان يمكن أن يؤدي إلى اختناقها وربما وفاتها”.

وتمّ إخلاء سبيل من قامت بتصوير حالة الاعتداء على إعتبار أنها من قام بكشف ما يحصل من اعتداءات على الأطفال فلا يمكن تحميلها المسؤولية، حتى لو تأخرت في الكشف عما يحصل ولكنها على الأقل بنظر القانون قامت بواجبها الانساني وساهمت بالكشف عن جريمة ترتكب بحق الطفولة.