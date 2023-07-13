رئيس بلدية برج اليهودية: التعدي على صلاحيات إتحاد بلديات المنية لم يعد مقبولاً

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رأى رئيس بلدية برج اليهودية ـ المنية عامر العويك، في بيان، أن "تنظيف شاطىء البحر في المنية من قبل إحدى الجهات، هو تعد متكرر على صلاحيات إتحاد بلديات المنية مراراً و تكراراً، ولم يعد مقبولاً من أي جهة كانت"، موضحاً أن "هذا العقار هو بتصرف إتحاد بلديات المنية، وتم استحداث هذا الشاطئ في عهد رئيس الإتحاد السابق عماد مطر ويتم تنظيفه كل سنة على نفقة الإتحاد، وهذه السنة تم تنظيف كامل الشاطئ على نفقة منظمة دولية مشكورة".

وحذر العويك من أنه "اذا لم يتم إتخاذ موقف حاسم من قبل رئيس إتحاد بلديات المنية بهذا الخصوص، فسوف يكون لي، كرئيس لبلدية برج اليهودية وعضو في الإتحاد، موقف من هذه التصرفات".

وختم: "للأسف أصبحنا في زمن نتسابق فيه على التصوير وحب الظهور".