بري: متمسكون بحقوق المودعين كاملة

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جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري التأكيد خلال ترؤسه إجتماعا للقطاع الاغترابي في حركة “أمل” على “تمسك “الحركة” بوجوب ان تشمل أي خطة للتعافي الإقتصادي والمالي حفظ حقوق المودعين، كل المودعين كاملة وتحديدا ودائع المغتربين اللبنانيين”.

وقال رئيس المجلس :” منذ بداية الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة كان موقف الحركة ولا يزال هو هو، ودائع الناس وأموالهم في المصارف هي من المقدسات ولن نقبل المساس بها تحت أي عنوان من العناوين” .

ونوه الرئيس بري بالدعم والمؤازرة التي “قدمها ويقدمها الإغتراب اللبناني للبنان المقيم”، وقال :”هو دعم لا يقاس بالشكر والإمتنان فقط، إنما هو أمانة في أعناقنا الى يوم الدين”.

وأكد بري أمام الكادرات الاغترابية الحركية “وجوب مقاربة ملف الإغتراب اللبناني كقيمة إنسانية وثقافية وليس كقيمة مالية واقتصادية فحسب”، مشددا على “ضرورة الإلتزام وإحترام القوانين والانظمة في الدول التي تستضيف وتحتضن اللبنانيين في كافة قارات العالم”