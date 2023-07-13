A + A -

أشار عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، إلى "أننا صبرنا أمام الأذى والطعن بالظهر أثناء عدوان تموز، حرصًا على الإستقرار في لبنان".

ولفت خلال حفلٍ أقيم في بلدة الدوير، إلى أنّ "الطعن بالظهر كان أشدّ إيلامًا"، لافتًا إلى "أننا لا ننسى الموقف المقاوم لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان شريكًا في صنع الإنتصارات، كما ولا ننسى مواقف الوفاء والوطنية للرئيس الأسبق إميل لحود والرئيس السابق ميشال عون".

وشدد قاووق على "أننا نُرحب بإعادة الحوار بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وهو نموذج للحوار غير المشروط، الذي طالما دعونا إليه، وخطوة في الاتجاه الصحيح بما ينفع لبنان للخروج من أزماته".