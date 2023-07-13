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خاص tayyar.org

كشفت معلومات tayyar.org أن التواصل عاد بين التيار الوطني الحر وحزب الله بناء على طلب "الحزب" بعدما تراجع عن شرطه بأن يكون التحاور حصرًا حول اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية كمرشح وحيد لرئاسة الجمهورية.

وتشير المعلومات إلى أن المانع لعودة الحوار، تم تجاوزه من خلال الأرضية المشتركة التي بادر حزب الله إلى تقديم إشارة عن رغبته بالتوصل إليها، بأن أصبح اكثر ليونة في الحوار الرئاسي من خلال الحديث عن شخصية تستطيع أن تشكل ضمانة للمقاومة، فاتحاً الباب ولو بشكل غير مباشر لحوار جدي حول الرئاسة.