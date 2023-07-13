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ابي رميا تعليقًا على قرار البرلمان الاوروبي: دعوة مبطّنة لبقاء النازحين السوريين في لبنان

13
JULY
2023
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تعليقًا على قرار البرلمان الاوروبي حول النازحين السوريين رأى النائب سيمون ابي رميا في القرار دعوة مبطّنة لبقاء النازحين السوريين في لبنان.

ولفت الى خطورة القرار الذي قد يمهّد لدمج النازحين في المجتمع اللبناني. الا ان القرار يحمل من حهة أخرى بنودًا أخرى لصالح لبنان وفق ما شرح أبي رميا وهي تتعلق بملفات عديدة كالشغور الرئاسي وقوانين مالية من سرية مصرفية ومكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية في لبنان.

واستغرب ابي رميا تجاهل البرلمان الاوروبي لأصوات النواب المعارضة لقرار ابقاء النازحين في لبنان امثال Thierry Mariani الذي هو على تواصل دائم معه ومع غيره من النواب في البرلمان الاوروبي لنقل حقيقة الواقع اللبناني وتداعيات النزوح على لبنان المالية والاجتماعية والسياسية، الا انه وللأسف البرلمان الاوروبي صوّت بالأكثرية ضد مصلحة لبنان في ملف النزوح. واعتبر ابي رميا أن التصدي للمشاريع التآمرية هو مسار طويل ومصلحة لبنان تبقى فوق كل اعتبار والقرار هو للبنانيين اولا وآخرًا لأنهم هم اصحاب الأرض ونحن كلبنانيين نرفض دمج النازحين بالمجتمع اللبناني.

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