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الحرارة غدا تلامس الـ 40 درجة داخلًا!

13
JULY
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة، بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، والتي هي فوق معدلاتها الموسمية حيث تلامس ال 40 درجة في بعض المناطق الداخلية، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة بشكل ملموس في المناطق الساحلية، مما يزيد الشعور بالحر بخاصة في الفترة المسائية.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: لا يزال لبنان تحت تأثير الكتل الهوائية الحارة التي أدت الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية ، حيث تبلغ ذروتها يوم الجمعة يرافقها ارتفاع في نسبة الرطوبة في المناطق الساحلية مما يزيد من الاحساس بالشعور بالحر.

تـحـذيـر : نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، ومن التعرض لاشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة في حين ننصح بالاكثار من شرب السوائل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز تتراوح بين 24 و32 درجة مئوية في بيروت.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل ، بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية يرافقها ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد الشعور بالحر.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل والتي هي فوق معدلاتها الموسمية حيث تلامس ال 40 درجة في بعض المناطق الداخلية، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة بشكل ملموس في المناطق الساحلية مما يزيد الشعور بالحر بخاصة في الفترة المسائية.

السبت: قليل الغيوم مع درجات حرارة مرتفعة في المناطق الداخلية (بحدود ال38 درجة ) بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الجبلية والساحلية، ولكنها تبقى فوق معدلاتها الموسمية، ترافقها نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية مما يزيد الشعور بالحر .

الأحد: قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، ترافقها رطوبة مرتفعة مما يزيد الاحساس بالحر.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 34 درجة، فوق الجبال من 21 الى 32 درجة، في الداخل من 20 الى 39 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية ، ناشطة أحيانا سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

-الانقشاع: جيد اجمالا .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,37

-ساعة غروب الشمس: 19,50

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