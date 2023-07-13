living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عقيص يشيد بقرارات البرلمان الأوروبي...

13
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب النائب جورج عقيص على "تويتر": "قراءة هادئة في القرار الصادر امس عن البرلمان الاوروبي:
١- القرار الصادر بتصويت من كتل اوروبية مختلفة الاتجاهات يسمّي ٨ مرّات حزب الله وحليفيه كمسببين اساسيين لمختلف الازمات في لبنان.
٢- القرار يطلب في بنده الأول نزع سلاح المجموعات المسحلة في لبنان.
٣- القرار اوصى بثلاثة امور في غاية الاهمية:
أ- بتشكيل لجنة اممية لتقديم المساعدات الانسانية في لبنان
ب- بتشكيل لجنة للدعم الاداري للبنان تساعد الادارة العامة في النهوض والاستمرار
ج- بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة انفجار المرفأ، وتشجيع تقديم الدعاوى على المسؤولين السياسيين امام المحاكم الأجنبية والدولية.
٤- القرار يدخل لأول مرة مبدأ التدقيق في حسن تنفيذ المشاريع العامة في لبنان الممولة من الاتحاد الاوروبي ودوله، لافتا الى الفساد وسوء الادارة في تنفيذها.
٥- يطالب القرار لأول مرة ادخال تعديلات جذرية في نظام المحكمة العسكرية.
٦- يوصي القرار بتوقيع عقوبات صارمة في نطاق الاتحاد الاوروبي على السياسيين اللبنانيين الذين يعرقلون مسارات الديمقراطية والاصلاح والعدالة.

واعتبر عقيص أنه "باختصار، ما بعد ١٢ تموز ليس كما قبله، وعلى جميع السياديين والاصلاحيين متابعة تنفيذ هذا القرار الهام،
وما العاصفة الاعلامية التي اثيرت حول بند النازحين السوريين - غير الموفق والذي نرفضه تماما- الا للتعمية على البنود الاستثنائية الواردة في قرار البرلمان الاوروبي.
وللحديث حتما صلة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   