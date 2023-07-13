عقيص يشيد بقرارات البرلمان الأوروبي...

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كتب النائب جورج عقيص على "تويتر": "قراءة هادئة في القرار الصادر امس عن البرلمان الاوروبي:

١- القرار الصادر بتصويت من كتل اوروبية مختلفة الاتجاهات يسمّي ٨ مرّات حزب الله وحليفيه كمسببين اساسيين لمختلف الازمات في لبنان.

٢- القرار يطلب في بنده الأول نزع سلاح المجموعات المسحلة في لبنان.

٣- القرار اوصى بثلاثة امور في غاية الاهمية:

أ- بتشكيل لجنة اممية لتقديم المساعدات الانسانية في لبنان

ب- بتشكيل لجنة للدعم الاداري للبنان تساعد الادارة العامة في النهوض والاستمرار

ج- بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة انفجار المرفأ، وتشجيع تقديم الدعاوى على المسؤولين السياسيين امام المحاكم الأجنبية والدولية.

٤- القرار يدخل لأول مرة مبدأ التدقيق في حسن تنفيذ المشاريع العامة في لبنان الممولة من الاتحاد الاوروبي ودوله، لافتا الى الفساد وسوء الادارة في تنفيذها.

٥- يطالب القرار لأول مرة ادخال تعديلات جذرية في نظام المحكمة العسكرية.

٦- يوصي القرار بتوقيع عقوبات صارمة في نطاق الاتحاد الاوروبي على السياسيين اللبنانيين الذين يعرقلون مسارات الديمقراطية والاصلاح والعدالة.

واعتبر عقيص أنه "باختصار، ما بعد ١٢ تموز ليس كما قبله، وعلى جميع السياديين والاصلاحيين متابعة تنفيذ هذا القرار الهام،

وما العاصفة الاعلامية التي اثيرت حول بند النازحين السوريين - غير الموفق والذي نرفضه تماما- الا للتعمية على البنود الاستثنائية الواردة في قرار البرلمان الاوروبي.

وللحديث حتما صلة".