بعد رصدٍ ومراقبة... عصابة سرقة بقبضة "المعلومات"

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بلاغٌ جاء فيه، "بتاريخ 04-07-2023 أقدم أشخاص مجهولين على سرقة عدّة صناعية ومولّد كهربائيّ من معهدٍ في بلدة الجيّة، وقُدّرت قيمة المسروقات بـ 5،000 دولار أميركيّ".



وأضاف، "على الفور، كُلِّفَت شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية في محيط مكان السّرقة، والعمل على كشف المتورّطين وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّاتهم، وهم كلٌّ من: م. ص. (مواليد عام 1987، فلسطيني)، م. س. (مواليد عام 1984، فلسطيني)، ع. ح. (مواليد عام 1999، لبناني)".



وتابع، "بتاريخ 6-7-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت الشّعبة من معرفة مكان تواجدهم في داخل منزل الأوّل في بلدة بر الياس البقاعية، حيث داهمت إحدى دورياتها المنزل المذكور، وأوقفتهم وضبطت المسروقات".

بالتحقيق معهم، "اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة إقدامهم على تنفيذ عملية السّرقة من داخل المعهد، وأنّهم نقلوا المسروقات إلى محلّة صبرا، ومن ثمّ إلى بر الياس بهدف بيعها".



ووفق البلاغ، "أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء".