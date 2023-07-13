إدارتا ألفا وتاتش التزمتا تنفيذ المطالب فعلّقت نقابة موظفي الخليوي الإضراب

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أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي تعليق التوقف عن العمل بعدما التزمت إدارتيّ ألفا وتاتش تطبيق عقد العمل الجماعي وانصاف جميع الموظفين.

وجاء في بيان صادر عن النقابة: بناءً على الإجتماعات والإتصالات التي جَرَت بين النقابة وإدارتي ألفا وتاتش حتى ساعة متأخِّرة، والتي نَتَجَ عنها تأكيدُ مجلس إدارة كل من الشركتين على إنصافِ جميع الموظَّفين، وفقاً لعقدِ العملِ الجماعيّ، نهاية هذا الشهر، والسعيّ المستمرّ لتحقيقِ الأقصى من القيمة الفعليّة للرواتب تباعاً، لذلك، تُعلِنُ النقابة تعليقَ التوَقُّف عن العمل وتطلب من جميع الموظَّفين مزاولة أعمالهِم كالمُعتاد بدءًا من (اليوم) الخميس.