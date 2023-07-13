الكنيسة الإنجيلية في عابا تفتح أبوابها

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صدر عن مجلس متولّي وقف كنيسة لبنان المعمدانيّة الإنجيليّة البيان التالي:

"لما كان قد صدر خبرًا في بعض وسائل الإعلام مفاده أن أبواب كنيسة عابا الإنجيليّة أقفلت بالسلاسل الحديدية، وقد مُنِع خادمها والمؤمنون من دخولها، يهمّ مجلس متولّي الوقف التأكيد أن الكنيسة في عابا وعقارها هي ملك للوقف وليست ملكًا خاصًّا لسعادة النائب القسيس ادكار طرابلسي. وقد اتخذ مجلس الوقف قرارًا بالإجماع بنزع وكالة وكيله السابق الذي كان يخدم الرعية لخروجه عن قواعد العمل الإدارية المحدّدة في قوانين الوقف. وقد أعيد تكريس الكنيسة وافتتاحها بحضور جمهور العابدين وذلك يوم الأحد الفائت الواقع فيه 9 تموز 2023. ويهمّ مجلس متولّي الوقف التأكيد على التزامه أعلى معايير الحوكمة الإداريّة والماليّة وعدم السماح بخرقها حرصًا على الشهادة المسيحيّة التي يلتزم بها. ويهمّ مجلس متولّي الوقف التأكيد أنه يحتفظ بكامل الحقوق القانونية والمعنوية بوجه كل من يتعمّد الإساءة أو الإفتراء أو اختلاق الأخبار الكاذبة."