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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

مثَل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته السابقة مارينا الحويك امام قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا.

واستمرت التحقيقات لساعتين.. اجاب خلالها سلامة على الاسئلة التي طرحت عليه ثم ترك رهن التحقيق، مضيفاً أن الأخير أجاب على كل الأسئلة التي طرحها القاضي أبو سمرا وعلى أسئلة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، ولم يتحفظ على أي سؤال.



لكن ابو سمرا قام بتأجيل الاستماع إلى شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك إلى الأربعاء المقبل، نظراً لعدم إمكانية استجواب الثلاثة دفعة واحدة لما يتضمنّه الملف من تفاصيل تستدعي من قاضي التحقيق التوقف عندها.



وأكد المصدر أن سلامة سلم قاضي مستندات كان أحضرها معه، وتعهد بتقديم مستندات إضافية في الجلسة المقبلة.



وأكدت مصادر قضائية لقناة "الحدث”، أن التحقيقات مع سلامة ستستمر، حتى لو انتهت ولايته نهاية الشهر الحالي. وبحسب المصادر، أبلغ قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، سلامة بطلب القضاء الألماني الحصول على مستندات رسمية.