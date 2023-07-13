عناوين الصحف ليوم الخميس 13 تموز 2023

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الأخبار: معالجة الأزمة... بالتكيّف!

لا ترسيم برياً مع العدوّ… ومسؤوليتنا تحرير الغجر | نصرالله: لا نفع لحوار مشروط





الديار: قطوع المركزي مر بسلام وتعديلات على الصيرفة وجنبلاط مصر على رئيس الاركان

ثلاثة لقاءات هادئة بين باسيل وصفا في اسبوعين والمشكلة حليف الحليف

النهار: سخونة جنوبية وصدمة من البرلمان الأوروبي: نصرالله لإكمال "الثلاثي" لحود – عون- فرنجية

الجمهورية: تنسيق فرنسي- سعودي يسبق لودريان

جنبلاط من عين التينة: علاقتنا تاريخية



نداء الوطن: "الحزب" لا يريد الترسيم وإسرائيل جرحت 3 من عناصره

نصرالله يحجز "الإستحقاق" لفرنجية... وجعجع: إنزلوا إلى الإنتخابات





البناء: البرلمان الأوروبي يصوّت على بقاء النازحين في لبنان… واليونان تبعد المناضلة سهى بشارة / السيد نصرالله: ‭}‬ لا تراجع عن تحرير الغجر ‭}‬ معادلة الردع تحمي لبنان… وخيمة المزارع / ‭}‬ لا نسعى لتعديل الطائف ‭}‬ لم ندعم ترشيح فرنجية للتفاوض على ضمانات… فهو ضمانتنا /



اللواء: متاريس رفض الحوار تنتصب بوجه لودريان قبل عودته من الخليج

نصرالله: ضمانة السلاح بشخص الرئيس.. وجعجع مع تعيين حاكم جديد للمركزي

l'orient le jour: Nasrallah : Pas de négociations sur la frontière terrestre avec Israël