عناوين الصحف ليوم الخميس 13 تموز 2023

الأخبار: معالجة الأزمة... بالتكيّف!
لا ترسيم برياً مع العدوّ… ومسؤوليتنا تحرير الغجر | نصرالله: لا نفع لحوار مشروط
الديار: قطوع المركزي مر بسلام وتعديلات على الصيرفة وجنبلاط مصر على رئيس الاركان
ثلاثة لقاءات هادئة بين باسيل وصفا في اسبوعين والمشكلة حليف الحليف
النهار: سخونة جنوبية وصدمة من البرلمان الأوروبي: نصرالله لإكمال "الثلاثي" لحود – عون- فرنجية
الجمهورية: تنسيق فرنسي- سعودي يسبق لودريان
جنبلاط من عين التينة: علاقتنا تاريخية
نداء الوطن: "الحزب" لا يريد الترسيم وإسرائيل جرحت 3 من عناصره
نصرالله يحجز "الإستحقاق" لفرنجية... وجعجع: إنزلوا إلى الإنتخابات
البناء: البرلمان الأوروبي يصوّت على بقاء النازحين في لبنان… واليونان تبعد المناضلة سهى بشارة / السيد نصرالله: } لا تراجع عن تحرير الغجر } معادلة الردع تحمي لبنان… وخيمة المزارع / } لا نسعى لتعديل الطائف } لم ندعم ترشيح فرنجية للتفاوض على ضمانات… فهو ضمانتنا /
اللواء: متاريس رفض الحوار تنتصب بوجه لودريان قبل عودته من الخليج
نصرالله: ضمانة السلاح بشخص الرئيس.. وجعجع مع تعيين حاكم جديد للمركزي
l'orient le jour: Nasrallah : Pas de négociations sur la frontière terrestre avec Israël