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عناوين الصحف ليوم الخميس 13 تموز 2023

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 الأخبار: معالجة الأزمة... بالتكيّف!

لا ترسيم برياً مع العدوّ… ومسؤوليتنا تحرير الغجر | نصرالله: لا نفع لحوار مشروط

 

 

الديار: قطوع المركزي مر بسلام وتعديلات على الصيرفة وجنبلاط مصر على رئيس الاركان
ثلاثة لقاءات هادئة بين باسيل وصفا في اسبوعين والمشكلة حليف الحليف

 

 

 

النهار: سخونة جنوبية وصدمة من البرلمان الأوروبي: نصرالله لإكمال "الثلاثي" لحود – عون- فرنجية

 

 

 

الجمهورية: تنسيق فرنسي- سعودي يسبق لودريان
جنبلاط من عين التينة: علاقتنا تاريخية

 

 


نداء الوطن: "الحزب" لا يريد الترسيم وإسرائيل جرحت 3 من عناصره
نصرالله يحجز "الإستحقاق" لفرنجية... وجعجع: إنزلوا إلى الإنتخابات

 



البناء: البرلمان الأوروبي يصوّت على بقاء النازحين في لبنان… واليونان تبعد المناضلة سهى بشارة / السيد نصرالله: ‭}‬ لا تراجع عن تحرير الغجر ‭}‬ معادلة الردع تحمي لبنان… وخيمة المزارع / ‭}‬ لا نسعى لتعديل الطائف ‭}‬ لم ندعم ترشيح فرنجية للتفاوض على ضمانات… فهو ضمانتنا /

 

 


اللواء: متاريس رفض الحوار تنتصب بوجه لودريان قبل عودته من الخليج
نصرالله: ضمانة السلاح بشخص الرئيس.. وجعجع مع تعيين حاكم جديد للمركزي

 

 

l'orient le jour: Nasrallah : Pas de négociations sur la frontière terrestre avec Israël

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