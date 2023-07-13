أسرار الصحف ليوم الخميس 13 تموز 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

لم تؤكد مصادر دبلوماسية فرنسية الحديث عن اجتماع للجنة الخماسية التي تضمّ فرنسا وأميركا والسعودية ومصر وقطر رغم وجود مسعى قطري لهذا الاجتماع، ورجّحت في حال حصول الاجتماع عدم مشاركة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في الاجتماع، وقالت إن هناك تقارباً فرنسياً سعودياً حول مقاربات الملف الرئاسي وهذا كافٍ.



خفايا

اعتبر دبلوماسي غربي أن إعلان تمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري وأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله التمسك بالانسحاب من الجزء الشمالي من الغجر وبلبنانية مزارع شبعا ورفض المقايضة بين الخيمة المقاومة في المزارع والانسحاب الإسرائيلي من الغجر لم يقطع الطريق على قيام مبادرة تتضمن الانسحاب من الغجر وتسليم الخيمة لليونيفيل.



اللواء: أسرار

همس

تعطي الحركة الدبلوماسية إهتماماً خاصاً للاستقرار الأمني في البلد، بصرف النظر عن المسار السياسي المأزوم!

غمز

ما يزال الرهان قائماً داخل «الثنائي» حول كيفية كسب الحلفاء والأصدقاء إلى البرنامج الرئاسي، عندما يحين الوقت لملء الفراغ.



لغز

تنسق المصارف العاملة خطواتها لمواجهة بعض التوجهات لمصرف لبنان، في المرحلة التي تلي خروج الحاكم الحالي من الخدمة..

نداء الوطن: خفايا

يُعطى نائب شمالي دوراً كبيراً في كتلته ويسلّمه رئيس الكتلة ملفات حسّاسة ودقيقة، ما يثير حفيظة عدد من زملائه النواب.

يعاني نائب في كتلة وسطية من وضع حرج يهدّد استكمال ولايته النيابية ويؤثر على التوازن العددي في الانقسام السياسي حول الاستحقاق الرئاسي.