مقدمة نشرة الOTV

التطوراتُ تتسارع على اكثرَ من صعيد، لكن الخلاصات دونَها عقبات.

فعلى المستوى السيادي، الاستفزازاتُ الاسرائيليةُ تتسارع، لكن القفزَ الى استنتاجاتٍ حول ترسيمٍ بري ودورٍ متجدّدٍ لآموس هوكشتين لا يزال مبكراً جداً.

وعلى المستوى الاصلاحي، الحركةُ البرلمانيةُ والقضائيةُ الاوروبية في اتجاه لبنان، خصوصاً في الاسبوعَين الاخيرَين من ولاية الثلاثةِ عقود لرياض سلامة على رأس المصرفِ المركزي تتسارع، لكن اثرَها على المنظومة وارانبَها غيرُ واضحٍ بعد.

اما على المستوى الرئاسي، فالحركةُ التشاوريةُ تتّسع. وقُبَيل عودةِ جان ايف لودريان، فعل اعلانُ النائب جبران باسيل عن عودة الحرارة الى التواصل بين التيار الوطني الحر وحزبِ الله فعلَه في المشهد السياسي. لكن الجزمَ بالنتائج يتطلّب تفهّماً لوجوب البحث عن مرشحٍ ثالث، والتفاهمِ على برنامج، او الذهابِ الى جلساتٍ متتالية ليُبنى على الشيء مقتضاه.

وبعد كلمة رئيس التيار امس، يترقّب الجميع اطلالةَ السيد حسن نصرالله الليلة في ذكرى اندلاع حرب تموز 2006، لما قد تحمله من رسائل على المستويات الثلاث.