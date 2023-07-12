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عائلة سهى بشارة استنكرت توقيف ابنتها في مطار أثينا وطالبت وزير الخارجية بالتدخل

12
JULY
2023
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أعلنت عائلة سهى بشارة و اهالي بلدة دير ميماس بشخص رئيس بلديتها الدكتور جورج نكد ومختاريها هلون الحصباني وابراهيم بشارة في بيان اليوم، أن "عائلة المناضلةِ اللبنانية سهى بشارة في بلدة دير ميماس و اهالي البلدة يستنكرون أشد الاستنكار ما تعرضت له ابنتُهم سهى بالأمسِ في مطار أثينا، من توقيف تعسفي بحقها وحجزٍ وتقييدٍ لحريتها دون وجه حق وخلافاً للمواثيق والشرائع الدّولية وفي مقدّمتِها شرعةُ حقوقِ الإنسان".

وأكدت العائلة ان "هذه الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة اليونانية تحت ذريعة ان ابنتنا تشكل خطرا على الأمن، امر مدان ولا يمثل ما عرف عن اليونان بلد الديمقراطية وحقوق الانسان".

وإذ أبدت "فخرها واعتزازها بابنتها وتاريخها النضالي"، طالبت "الحكومةَ اللبنانيةَ، بشخصِ وزيرِ الخارجيةِ الاستاذ عبدالله بو حبيب، بالتدخل السريع ومراجعةِ الحكومة اليونانية وطلب توضيحٍ لما جرى رسمياً وبصورةٍ عاجلة، والتعهّد بعدم تكرار هذه الانتهاكاتِ حفظاً لكرامة كل مواطن لبناني، وحرصاَ على سلامة سهى وحقها في التحرك و السفر أينما تشاء وساعة تريد، مع التأكيد على أن ما تعرضت له سهى مُنافٍ لكل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية".

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