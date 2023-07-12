حركة الناصريين المستقلين المرابطون: المقاومة المسلحة في وجه هذا العدو هو السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف الوطنية

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أصدرت حركة الناصريين المستقلين المرابطون بمناسبة ذكرى بدء العدوان الصهيوني على لبنان عام ٢٠٠٦ البيان التالي:

أولاً: إن بدء العدوان الصهيوني على لبنان عام ٢٠٠٦ كان مفصلاً تاريخياً، في تحديد مسارات استراتيجية عليا في منطقة الشرق الأوسط، بعد الزلزال الكبير الذي ضرب لبنان والمنطقة العربية، باغتيال دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

لقد استطاع لبنان بقيادته التاريخية آنذاك فخامة الرئيس العماد إميل لحود، ومقاومته الوطنية الشعبية، وجيشه الوطني، بإحراز النصر المبين على غطرسة العدو اليهودي في الميدان العسكري، كما استطاع فخامة الرئيس اميل لحود بصموده ودعم الشعب له، أن يحبط محاولة تحسين شروط الهزيمة على أرض لبنان عبر القرار ١٧٠١، بتمرير بنود تسمح لقوات اليونيفيل والجيش اللبناني، بمصادرة سلاح المقاومين اللبنانيين في منطقة القرار الجغرافية.

هنا تبرز الرؤية الوطنية الاستراتيجية العالية لفخامة الرئيس إميل لحود في جلسة مجلس الوزراء المحضرة كانت مسبقاً، للتآمر من قبل مجموعة الكرامة والسيادة المزيفة الحاكمة آنذاك على العماد لحود في الجلسة الشهيرة لتمرير ١٧٠١ كما كانت نصوصه المفروضة من كونداليزا رايس تقضي بذلك آنذاك.

ثانياً: إن الانتصار على العدوان في تموز ٢٠٠٦، يؤكد المؤكد أن المقاومة المسلحة في وجه هذا العدو، هو السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف الوطنية والكرامة والسيادة للشعب اللبناني، في ردع العقل الإجرامي الصهيوني، ومنعه من الانتقام للتحرير عام ٢٠٠٠.

أن إرادة اللبنانيين بقيادة الرئيس لحود السياسية، والجيش اللبناني والمقاومة، استطاعوا أن يفرضوا الإرادة الوطنية، ويحققوا النصر المبين.

ثالثاً: تمر الذكرى اليوم وأهلنا اللبنانيين يعيشون واقعاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، لا يتلاءم أبداً مع مقومات الانتصار الذي حصل في تموز عام ٢٠٠٦، فالجمهورية بلا رأس ورمز البلاد رئيس الجمهورية مغيّب، والحياة السياسية مشرذمة مذهبياً وطائفياً، ولقمة عيش المواطن اللبناني مهددة يومياً بسبب الفساد والإفساد، لطغمة حاكمة مذهبية طائفية، تحمي بؤر الفساد وتصونها مثل حاكم البنك المركزي رياض سلامة، ونوابه، والأخطر من كل ذلك ما نسمعه عن إعادة ترسيم للحدود اللبنانية، وهذا شأن خطير وخطير جداً، لأن حدودنا مع فلسطين المحتلة، رغم رفضنا لكل ما يحد بين الدول العربية، إلا أن هذه الحدود واقع لا بد منه، ليس بحاجة إلى ترسيم، ولكن على المجتمع الدولي أن يبدأ بإعادة الأراضي المحتلة للبنانيين من مزارع شبعا وكفر شوبا والغجر إلى الناقورة إلى النقاط البحرية المنهوبة والذي أسموه سابقاً ترسيماً بحرياً، أخطر ما يطرح اليوم ومانسمعه هو إعادة تكليف هوكشتاين السيء الذكر بالعودة الى التخريب في الحدود اللبنانيةالبرية بعدما خرّب لصالح العدو اليهودي الحدود البحرية.