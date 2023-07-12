"حدث أمني غير عادي"... هكذا علقت وسائل اعلام اسرائيلية على الاحداث جنوبا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إصابة 3 عناصر من حزب الله في قصف إسرائيلي إستهدفهم على الحدود الشمالية مع لبنان، ولم تتضح التفاصيل والمعلومات حول دقة هذ الخبر من عدمه.



مصادر متابعة تحدثت عن إصابات بين الشبان اللبنانيين، في انفجار قرب الحدود اللبنانية مع الكيان.. طبيعة الإنفجار غير واضحة..

كما أفادت القناة 14 العبرية، عن وقوع حدث أمني غير عادي، متورط فيه الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود.

الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" تمنع المدنيين من الإقتراب من السياج الشائك قرب بركة ريشا، بعد إصابة 3 مقاومين أثناء تصديهم لطائرة تجسس إسرائيلية معادية، حلقت بكثافة فوق مناطق حدودية جنوبية.