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"هذا القرار هو شأن داخلي لبناني"... السيد: حق الدولة اللبنانية ترحيل اي طالب لجوء او نازح الى بلده

12
JULY
2023
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غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر":

اعلن النائب الفرنسي تييري مارياني في تصريح على التواصل الاجتماعي أنّ البرلمان الأوروبي صوّت اليوم بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، معتبراً هذا القرار إهانة للبنان وللبنانيين "… أوّلاً، مشكور هذا النائب الفرنسي لأنه ليس للإتحاد الاوروبي اي حقّ ولا صلاحية في إصدار قرار يتعلق بإبقاء او ترحيل النازحين لأن هذا القرار هو شأن داخلي لبناني. واذا كنتم فعلاً حريصين عليهم فلماذا ترفضون استقبالهم عندكم وتحاربون دخول اللاجئين الى بلادكم على حدودكم البرّية والبحرية ؟! ثانياً، لأنّ الاتفاق الخطي والرسمي الذي وقّعتُهُ كمدير للامن العام في سنة ٢٠٠٣ بإسم الحكومة اللبنانية مع مفوضية الامم المتحدة للاجئين، ينص صراحة على أن لبنان ليس بلد لجوء، وأنّ من حق الدولة اللبنانية ترحيل اي طالب لجوء او نازح الى بلده اذا لم تستطع المفوّضية توطينه في بلد ثالث خلال فترة سنة من نزوحه الى لبنان، وقد وقّعَت مفوضية الامم المتحدة معنا على هذا الإتفاق وطبّقاه حينذاك على النازحين العراقيين وغيرهم، لكن دولتنا العظيمة لم تطبّقه ابداً منذ بدء النزوح السوري لأنها متناقضة مع بعضها وتتاجر بالنازحين مع المفوضية التي اصبحت اليوم دولة ضمن دولة… فأين المشكلة؟! المشكلة أنّ دولتنا فيها كتير مناصِب ومراكز، بس ما فيها رِجَال …

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